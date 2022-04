¿Cómo solicitar al IRS una extensión del plazo para declarar impuestos en 2022 en EE.UU.?

urielblanco

(CNN) — El día llegó. Este lunes 18 de abril es la fecha límite para presentar ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) la declaración de impuestos en Estados Unidos, al menos para la mayoría de sus ciudadanos.

Cabe recordar que para algunos contribuyentes hay mayor plazo para presentar los impuestos. Entre ellos están los residentes de Maine y Massachusetts, en donde la fecha oficial es el 19 de abril. Además, las personas que viven en zonas declaradas de desastre por el gobierno federal y los contribuyentes que para esta fecha están viviendo fuera de EE.UU. tiene un plazo extendido de un mes o más después de este 18 de abril.

Calendario de declaración de impuestos ante el IRS 2022 en EE.UU.: fechas y límites

Para todos los demás, no hay más plazo. Deben presentar su declaración de impuestos este lunes si no quieren hacerse acreedores de multas por falta de presentación, las cuales pueden ir desde un máximo de 25% de su saldo pendiente para quienes deben grandes cantidades, hasta un mínimo de US$ 435 dólares o el 100% de su deuda tributaria para quienes adeudan cantidades más pequeñas.

Sin embargo, si definitivamente no puedes presentar tu declaración de impuestos este día porque no la preparaste bien o simplemente porque no alcanzaste, hay una buena noticia: puedes evitar las multas solicitando una prórroga para declarar los impuestos en una fecha posterior.

¿Cómo extender el plazo para tu declaración de impuestos?

Lo que necesitas para tener una prórroga en tu declaración de impuestos es el formulario 4868.

“Un ciudadano o residente de Estados Unidos presenta este formulario para solicitar una prórroga automática de tiempo para presentar una declaración de impuestos personal estadounidense”, dice el IRS sobre dicho formulario.

El formulario 4868 menciona que hay tres formas para solicitar la prórroga automática (que es de seis meses para todos en general y de cuatro meses si el residente está fuera del país):

La primera forma es pagando una parte o todo el impuesto estimado sobre el ingreso que adeude el contribuyente en cuestión. Para obtener la extensión, se debe indicar que dicho pago es para una prórroga. La segunda es al presentar el formulario 4868 de forma electrónica “por medio del programa e-file del IRS o a través de un preparador profesional de impuestos que utilice dicho programa”, indica el documento. Y la última opción es presentando el formulario 4868 en papel. De manera opcional, puedes adjuntar el pago del impuesto que estimas que adeudas.

Aquí puedes encontrar información en español de estas tres opciones.

Requisitos para obtener la prórroga

El formulario 4868 indica que se tienen que cumplir con los siguientes tres requisitos:

“Estimar correctamente la cantidad de impuestos que adeudas para 2021 usando la información que esté disponible”. “Anotar la cantidad total de impuestos que adeudas en la línea 4 del formulario 4868”. “Presentar el formulario 4868 para la fecha de vencimiento del plazo de entrega normal de su declaración (que es este 18 de abril)”.

Cuidado con esto: pedir una prórroga automática para tu declaración no te da una extensión para pagar tus impuestos.

“Aunque no se requiere que hagas un pago del impuesto adeudado que has estimado, el formulario 4868 no prolonga el plazo para pagar los impuestos. Si no pagas la cantidad adeudada para la fecha de vencimiento normal, adeudarás intereses. Además, tal vez tengas que pagar multas”, advierte el documento.

Para más información sobre qué pasa si no pagas hoy tus impuestos adeudados, da clic aquí y ve a la pregunta que dice “¿Qué pasa si no pago a tiempo?”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.