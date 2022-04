Este hombre ve 292 veces una película de “Spider-Man” y logra un nuevo récord mundial

urielblanco

(CNN) — Un hombre de Florida recuperó un récord mundial luego de ver 292 veces la película Spider-Man: No Way Home.

Ramiro Alanis había logrado antes el récord de “más producciones cinematográficas vistas de una misma película” en 2019 tras verse Avengers: Endgame 191 veces. Pero, en 2021, Arnaud Klein le superó al ver Kaamelott: First Installment 204 veces, según una nota de prensa de Guinness World Records.

Para recuperar su título, Alanis pasó un total de 720 horas, o 30 días, viendo la última entrega de la saga de “Spider-Man” entre el 16 de diciembre de 2021 y el 15 de marzo de 2022. Durante las primeras semanas de su intento de récord, asistió a cinco proyecciones consecutivas cada día.

Alanis calcula que gastó en total unos US$ 3.400 en entradas de cine durante los tres meses que tardó en batir el récord.

Alanis buscó el récord en honor a su difunta abuela, Juany, según Guinness. “Ella era mi apoyo número uno y quiero seguir teniendo el récord”, dijo en el comunicado de prensa.

Las condiciones del récord dictan que “la película debe verse independientemente de cualquier otra actividad”, por lo que Alanis no podía tomar una siesta, usar su teléfono o incluso ir al baño mientras veía la cinta. Además, Alanis compaginó las reproducciones de la película con sus obligaciones familiares y laborales.

Cientos de vistas convirtieron a Alanis en un experto en el guion de la película, diciendo a Guinness que puede “recitar más o menos el diálogo junto con la película”.

La película la protagonizan Tom Holland como Peter Parker y Zendaya como MJ; ambos se enfrentan a los villanos de Marvel. El éxito de taquilla también trajo de vuelta a Andrew Garfield y Tobey Maguire, quienes anteriormente interpretaron al personaje de Spider-Man.

Gracias a Alanis y otros espectadores, Spider-Man: No Way Home ha recaudado más de US$ 1.000 millones en ventas mundiales.

