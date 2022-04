Cuatro formas en que Rusia intenta demostrar que puede vivir con las sanciones

Juan Pablo Elverdin

Londres (CNN Business) — El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dedicado mucho tiempo al aire durante las últimas semanas a asegurar a la opinión pública rusa que las sanciones perjudican más a Occidente que a Rusia.

Putin está preparando a su país para el largo plazo. “El Occidente colectivo no piensa dar marcha atrás en su política de presión económica sobre Rusia”, dijo recientemente a los ejecutivos de la aviación. Cada sector de la economía rusa necesita “hacer un plan a largo plazo basado en las oportunidades internas”.

La política de autosuficiencia de Putin era previsible. Desde que Rusia se anexionó Crimea de Ucrania en 2014, el país se ha estado preparando para el aumento de las sanciones occidentales con una estrategia apodada “Fortaleza Rusia”.

Sin embargo, la magnitud de la contraofensiva económica emprendida por Occidente desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero, junto con la creciente ola de empresas que cortan sus negocios con Rusia para protegerse del riesgo de reputación o de futuras sanciones, fue un shock.

“Nadie que predijera el tipo de sanciones que podría imponer Occidente podría haber pensado esto”, admitió el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, en marzo, refiriéndose a la congelación de la mitad de los US$ 600.000 millones en reservas de Rusia.

Rusia afirma que impugnará las sanciones sobre sus reservas de divisas en los tribunales y también amenazó con demandar si se considera que ha incumplido su deuda debido a la congelación de activos.

Mientras tanto, estas son algunas de las formas en que las empresas, las industrias y los funcionarios están luchando para vivir con la nueva normalidad de Rusia.

1. Rediseño del Lada

La emblemática marca de coches nacionales de la era soviética depende en gran medida de las piezas importadas. Avtovaz, que produce el Lada, es propiedad del fabricante de automóviles francés Renault, y según Evgeny Eskov, redactor jefe de la revista rusa de la industria del automóvil Auto Business Review, las empresas comparten un mismo sistema de adquisición de piezas.

El 24 de marzo, en respuesta a la noticia de que Renault abandonaba el mercado ruso, Avtovaz reveló que tenía que rediseñar rápidamente varios modelos para que dependieran menos de los componentes importados.

La empresa no detalló qué modelos se verían afectados, pero dijo que estarían disponibles gradualmente en los próximos meses. Eskov dijo que los modelos rediseñados serán versiones más sencillas de los coches actuales, sin características adicionales como el ABS. “Simplemente coches brutales del pasado”, escribió en un correo electrónico a CNN Business.

2. Atraer a los instagramers a Vkontakte

Instagram era —hasta hace poco— la principal red social en Rusia en función de los usuarios mensuales, según la empresa de análisis de medios sociales Brand Analytics. Vkontakte, la versión rusa de Facebook, era la segunda.

Desde la invasión, y especialmente desde que el regulador ruso de las comunicaciones cortó el acceso a Facebook e Instagram el mes pasado, Vkontakte ha hecho todo lo posible para atraer a los creadores de contenidos a su plataforma.

La empresa renuncia a su comisión por cualquier contenido monetizado hasta finales de abril y ofrece promoción gratuita en la plataforma a cualquier creador de contenidos que se haya trasladado desde otra plataforma o haya reactivado su página desde el 1 de marzo. También ha publicado una guía paso a paso para lanzar un negocio en Vkontakte.

Los propios datos de Vkontakte muestran que esto podría estar funcionando. Los usuarios mensuales alcanzaron un récord de más de 100 millones en marzo. Según Brand Analytics, Instagram perdió casi la mitad de sus usuarios activos en ruso entre el 24 de febrero y el 6 de abril.

Esta no es toda la historia, por supuesto. Muchos instagramers rusos siguen activos en la plataforma porque pueden eludir la prohibición utilizando una VPN. Olga Levakova, que dirige un negocio de venta de telas de alta gama hechas a mano al estilo de la Rusia zarista, dijo que tras el “shock” y el “pánico” iniciales cuando se prohibió Instagram, sigue utilizando la plataforma a través de una VPN para llegar a sus clientes, en su mayoría extranjeros.

Levakova consideró la posibilidad de cerrarla después de que se viera inundada de comentarios y mensajes contra la guerra en las primeras semanas tras la invasión. Desde entonces se han calmado, pero ha eliminado una línea en la descripción de su página que mencionaba la Rusia zarista. Ahora dice simplemente “tejido histórico”.

“No pude soportar la avalancha de agresiones”, admite Levakova. Los pedidos siguen llegando, pero dice que es demasiado pronto para decir si su negocio se verá afectado.

3. Tarjetas de crédito de cosecha propia

Rusia se ha estado preparando para el aislamiento financiero desde que algunos de sus mayores bancos fueron golpeados con sanciones tras la anexión de Crimea. En cierto modo, ha dado sus frutos. El Sistema Nacional de Tarjetas de Pago de Rusia y el sistema de tarjetas bancarias construido sobre él, conocido como “Mir”, han crecido exponencialmente.

Según el banco central ruso, en 2021 se emitieron más de 113 millones de tarjetas Mir, frente a un total de 1,76 millones a finales de 2016. El año pasado, alrededor de una cuarta parte de todos los pagos con tarjeta en Rusia se realizaron con tarjetas Mir.

Este crecimiento, dicen los expertos, fue en parte diseñado por Rusia. “No la hicieron muy atractiva para los rusos de a pie antes de la invasión”, dice Maria Shagina, investigadora visitante del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales. En su lugar, el gobierno impuso que los empleados del sector público, los pensionistas y cualquier persona que recibiera prestaciones tuvieran que utilizar una tarjeta Mir.

Eso significó que cuando Visa y Mastercard anunciaron a principios de marzo que suspendían las transacciones y operaciones en Rusia, ya había una alternativa.

Pero Mir no es un sustituto directo. Solo funciona en Rusia y en un puñado de países, principalmente en los antiguos estados soviéticos.

Esta falta de alcance mundial también ha dificultado el intento de Rusia de crear una alternativa a SWIFT, el sistema de pagos internacional. Su propia versión, conocida como SPFS, tenía 400 participantes el año pasado, frente a los 11.000 de SWIFT.

“El efecto de red no existe porque los participantes extranjeros no quieren unirse a él”, dijo Shagina. “Si no confían en Rusia en otros aspectos, ¿por qué iban a confiar en este sistema?”.

4. Empleos en obras públicas

El desempleo masivo, según Elina Ribakova, economista jefe adjunta del Instituto de Finanzas Internacionales de Washington, no ha aparecido todavía en Rusia, pero es una de las cosas que más teme el Kremlin por su potencial para alimentar la disidencia.

“Cuanto más reprimen las manifestaciones, más entiendo que les preocupe el desempleo”, dijo. Más de 15.000 personas fueron detenidas en Rusia en las primeras semanas del conflicto por participar en protestas contra la guerra, y el Kremlin ha silenciado de hecho a los medios de comunicación independientes al criminalizar lo que considera “información falsa” sobre su llamada “operación militar especial”.

La ciudad de Moscú está tratando de adelantarse al posible problema del desempleo con un programa para reciclar y contratar a personas que trabajaban en empresas occidentales, muchas de las cuales han suspendido o cesado sus operaciones comerciales en Rusia. El alcalde de Moscú, Sergey Sobyanin, cree que hasta 200.000 puestos de trabajo están en peligro.

La solución, según un reciente post en su blog, es dar a los trabajadores que se quedan algo “útil” que hacer. Entre las opciones que plantea están la gestión de documentos oficiales como pasaportes y certificados de nacimiento, el trabajo en uno de los parques de la ciudad o en los centros de salud temporales que la ciudad ha empezado a crear recientemente. Se están reservando US$ 41 millones para crear estos puestos de trabajo y reciclar a los trabajadores.

Para los rusos que hicieron carrera en McKinsey o Goldman Sachs antes de la guerra, esto sería un cambio brusco. Pero Ribakova dice que probablemente no se llegue a eso. Cree que la mayoría de los ejecutivos de empresas extranjeras abandonarán el país, si no lo han hecho ya.

¿Y ahora qué?

Hasta ahora, Rusia ha logrado resistir la fuerza inicial de las sanciones occidentales sin que su sistema financiero se derrumbe. Esto se debe en gran medida al banco central, que subió inmediatamente los tipos de interés al 20% —después los ha bajado al 17%— e impuso estrictos controles de capital.

Pero esto no significa que Rusia haya pasado lo peor. La economía podría contraerse un 8,5% este año, según el FMI. El colapso podría ser aún mayor si Europa prohíbe las importaciones de petróleo ruso. Y la inflación es del 17,5%, algo que incluso Putin admite que está perjudicando a los ciudadanos rusos.

Otro riesgo clave, según los expertos, es la dependencia de Rusia de los productos importados, muchos de los cuales están ahora sujetos a sanciones. Estas pueden ser más difíciles de contrarrestar para el Kremlin que las medidas dirigidas a la macroeconomía.

“Existe la sensación, sobre todo en el gobierno, de que van a doblar la esquina y entonces habrá un monstruo”, dice Ribakova. “Y no saben cuándo exactamente ese monstruo se los va a comer”.

