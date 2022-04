Los próximos (y enormes) pagos para Elon Musk

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Business) – ¿La persona más rica del planeta necesita otro enorme paquete salarial? Esa es la decisión que enfrenta la junta directiva de Tesla.

El CEO Elon Musk no recibe ningún salario o bono en efectivo. Solo se le paga con participación accionaria. Pero casi agotó las opciones disponibles del paquete de compensación que recibió de Tesla en 2018, un paquete que resultó ser el paquete de participación accionaria más lucrativo emitido por cualquier empresa, según Courtney Yu, directora de investigación en la firma de compensación ejecutiva Equilar.

Los 93,9 millones de participación que Musk ha recibido hasta ahora de ese paquete valían US$ 86.800 millones al cierre de este viernes, después de tener en cuenta el precio de ejercicio.

Musk obtuvo US$ 25,3 millones de esa participación la semana pasada debido a las ganancias récord que Tesla publicó este miércoles. Es probable que pronto reciba otros 8,4 millones de participación, probablemente después de que la empresa publique sus resultados del segundo o tercer trimestre, según las previsiones de ingresos de los analistas para la empresa.

Esto es lo que Elon Musk probablemente hará con esos miles de millones de dólares por venta de acciones de Tesla

Pero esos 8,4 millones de participación, que valen miles de millones, son una porción relativamente pequeña de lo que Musk finalmente podría recibir. Una vez que obtenga esa participación accionaria adicional, habrá recibido las 101 millones de participaciones accionarias ajustadas divididas que formaban parte de ese paquete de pago de 2018. La pregunta debería ser si obtendrá aún más participación accionaria, tal vez decenas de millones de participación más.

Musk esquivó una pregunta sobre ese día de pago durante una llamada de inversionistas este miércoles y dijo simplemente: “Actualmente no hay discusiones en curso sobre una compensación incremental para mí”.

Pero eso no significa que no se le ofrecerá ese tipo de compensación en el futuro.

No todos los CEO de tecnología obtienen participación accionaria

A algunos multimillonarios tecnológicos les ha ido bien sin las participaciones accionarias.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, que es la segunda persona más rica del mundo (con un valor de unos US$ 100.000 millones menos que Musk), y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, no han recibido subvenciones o participación accionaria desde las ofertas públicas iniciales de sus empresas en 1997 y 2012, respectivamente. Tampoco han ganado mucho en forma de salario. Bezos recibió US$ 81.000 al año en salario mientras era CEO y Zuckerberg se llevó a casa un salario de US$ 1 al año durante la mayor parte de la última década.

Se beneficiaron de la gran apreciación del valor de las acciones que han tenido desde que sus empresas se hicieron públicas.

Gran parte del patrimonio neto de Musk, estimado en US$ 270.000 millones, proviene de la apreciación de las acciones de Tesla. Pero también ha recibido regularmente participaciones accionarias como forma de compensación desde 2009, el año anterior a la salida a bolsa de la empresa.

Ha ejercido muchas de esas opciones cuando estaban a punto de expirar. Prácticamente todas sus opciones restantes provienen de su paquete de pago de 2018.

Wall Street quiere más participación accionaria de Musk

Muchos analistas creen que es solo cuestión de tiempo antes de que Tesla presente otro paquete de participación accionaria para Musk.

Alex Potter, analista de Piper Sandler & Co. que le preguntó a Musk sobre un posible nuevo paquete de compensación en la llamada de inversionistas de este miércoles, se tomó un momento para decir que el paquete anterior “parecía funcionar bastante bien”.

Y el 81% de los accionistas de Tesla que votaron por el paquete salarial de Musk en 2018 lo aprobaron. Otros analistas creen que un nuevo paquete será bueno para la empresa, así como para Musk.

“Eventualmente, la junta volverá a cargar el plan de Elon. Y ese plan será enorme, al igual que el último plan”, dijo Gene Munster, socio gerente de Loup Ventures. “Elon piensa en grande, y tiene nuevos mercados masivos a los que ir y construir grandes negocios que incluyen autonomía y robots”.

Elon Musk compra el 9,2% de Twitter y se convierte en el mayor accionista de la empresa

¿Hay una desventaja de relaciones públicas en prodigar a la persona más rica del mundo con opciones adicionales que podrían agregar decenas, si no cientos de miles de millones, a su riqueza?

“Elon es la persona más rica del mundo y todavía puede atraer a la gente trabajadora”, dijo Munsger. “Esas personas lo animarían en gran medida con un paquete de compensación nuevo y masivo”.

Un nuevo paquete de opciones para Musk podría hacer mucho para asegurar a los inversores preocupados de que podría perder su enfoque en Tesla debido a su puesto de director ejecutivo en SpaceX o su interés en comprar y transformar Twitter.

“Hará que los inversores de Tesla duerman mejor por la noche sabiendo que tiene un paquete de compensación de cinco a 10 años firmado, sellado y entregado”, dijo Dan Ives, analista de tecnología de Wedbush Securities.

¿De dónde proviene la inmensa fortuna de Elon Musk? 5:12

¿Musk necesita más participación accionaria para preocuparse por Tesla?

Es difícil imaginar a alguien tan rico como Musk y tan apasionado por Tesla, que esté motivado para pasar más o menos tiempo en la empresa en función de lo que obtenga en su próximo paquete de compensación. Y si el dinero es un factor motivador, el valor de sus actuales US$ 265,5 millones de acciones y opciones de Tesla debería proporcionar todo el incentivo que necesita.

“Él ya está motivado financieramente para que a Tesla le siga yendo bien”, dijo Yu de Equilar.

Pero los defensores de un nuevo paquete dicen que respondería a muchas de las dudas sobre el enfoque de Musk que han estado rondando desde que anunció sus planes para comprar Twitter.

“Aunque su ADN no va a cambiar, ya sea que tenga o no nuevas opciones de Tesla, la calle [Wall Street] querrá que tenga otro paquete de compensación”, indicó Ives.

Hay costos para Tesla involucrados en dar a Musk acciones adicionales, a pesar de que no es una compensación en efectivo. El valor contable estimado de esas acciones aparece como un gasto en su estado de resultados. El año pasado, Tesla reservó US$ 571 millones en gastos relacionados solo con el paquete de pago de Musk para 2018. Si no consigue uno nuevo, ese gasto desaparecerá de su cuenta de pérdidas y ganancias.

Y aunque un nuevo paquete para Musk seguramente será criticado por aquellos que creen que a los ejecutivos se les paga demasiado, los accionistas de Tesla, y nadie más, tomarán esa decisión.

“Musk ya es un héroe o un villano a los ojos de la gente”, dijo Ives. “Un nuevo paquete hará que la gente lo odie más, o se sentirá aliviado de que se quede”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.