Un recluso de Alabama y una agente correccional están desaparecidos. Esto es lo que sabemos

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Las autoridades de Alabama están buscando a una agente correccional y a un recluso acusado ​​de asesinato después de que desaparecieron el viernes.

Vicki White, subdirectora de correccionales del condado de Lauderdale, sacó a Casey White, el recluso, de la cárcel el viernes por la mañana y dijo que lo llevaría al juzgado del condado.

Los dos, que según las autoridades no tienen relación, no han sido vistos desde entonces, y el Servicio de alguaciles de EE.UU. ofrece hasta US$ 10.000 por información que conduzca a la captura del recluso y la ubicación de la agente, dijo el servicio este domingo.

Esto es lo que sabemos.

La agente y el recluso salieron de la cárcel

Vicki White dijo que llevaría a Casey White a una evaluación de salud mental cuando lo sacó de la cárcel. Dijo que iba a buscar atención médica después de dejar al recluso en el juzgado porque no se sentía bien.

Las autoridades descubrieron más tarde ese día que no se había programado tal evaluación, ni ninguna audiencia judicial, para Casey White ese día, y Vicki White nunca llegó al lugar donde debía recibir atención médica, según el sheriff del condado de Lauderdale, Rick Singleton.

Esa tarde, los agentes preocupados en la cárcel trataron de comunicarse con Vicki White, pero su teléfono fue directamente al correo de voz. Fue entonces cuando se enteraron de que Casey White no había regresado a la cárcel.

Las autoridades están analizando todas las posibilidades, incluso si la agente correccional ayudó a escapar a Casey White.

“Conociendo al recluso, creo que está en peligro sean cuales sean las circunstancias”, dijo Singleton el viernes.

“Estaba en la cárcel por homicidio capital y no tenía nada que perder. Si ella lo ayudó o no, no lo sabemos, y no abordaremos eso hasta que tengamos pruebas absolutas de que eso fue lo que sucedió. Asumimos que fue secuestrada en contra de su voluntad a menos que podamos probar absolutamente lo contrario. Pero independientemente, incluso si ella lo ayudó, creemos que está en peligro”, afirmó Singleton.

El patrullero Ford Taurus 2013 de Vicki White fue visto en el estacionamiento de un centro comercial el viernes por la mañana, según el sheriff.

La oficina de Singleton revisó todas las imágenes de video de seguridad en el área donde se vio el automóvil, pero aún no hay evidencia que muestre que los dos subieron a otro vehículo.

La agente fue en contra de las políticas

En su trabajo como subdirectora de correccionales, Vicki White coordina todos los transportes desde el centro de detención hasta la corte, por lo que sabía que el protocolo requería que dos agentes jurados estuvieran con Casey White en todo momento, ya que era un recluso con cargos de asesinato capital, según Singleton.

“Todas las precauciones estaban en su lugar”, dijo Singleton. “La pregunta que tenemos para la directora White es por qué violó la política”.

Vicki White es una “empleada ejemplar”, dijo el sheriff

La agente penitenciaria había estado en la oficina del sheriff durante aproximadamente dos décadas y “hace un trabajo tremendo”, afirmó Singleton a Fredricka Whitfield de CNN el sábado por la mañana.

“Todos sus compañeros de trabajo, todos los empleados de la oficina del sheriff, los jueces, todos tienen el mayor respeto por ella”, señaló Singleton. “Ella tiene un historial impecable. Es una empleada ejemplar. Así que estamos muy preocupados por su seguridad”.

Vicki White había hablado recientemente sobre retirarse, dijo Singleton el viernes.

Casey White es considerado un hombre “armado y peligroso”

Casey White cumplía una condena de 75 años por una serie de delitos que cometió en el condado de Limestone en 2015. Los actos incluyen allanamiento de morada, robo de auto y una persecución policial, según el Servicio de alguaciles de EE.UU.

En 2020, confesó el asesinato de una mujer en Rogersville, Alabama, en 2015, según el fiscal de distrito del condado de Lauderdale, Chris Connolly. White luego se declaró inocente de ese delito y estaba detenido en el centro de detención en espera de juicio.

El recluso tenía la intención de escapar y tomar a una persona como rehén en 2020, dijo Singleton, pero se descubrió su plan y se implementó una política que ordenaba que dos agentes suplentes juramentados deberían estar con él en todo momento, incluso durante el transporte a la corte.

Debido a que Vicki White tenía una pistola de 9 mm, las autoridades suponen que Casey White, que mide 6′ 9″, ahora está armado y debe considerarse peligroso, dijo Singleton.

La familia de la víctima del asesinato del recluso fugitivo de Alabama espera ansiosamente su captura

Recompensa ofrecida

El Servicio de alguaciles de EE.UU. se ha hecho cargo del caso, dijo el servicio en un comunicado de prensa que anunciaba una recompensa de hasta US$ 10.000. La Oficina del Sheriff del condado de Lauderdale y el FBI también están involucrados en la investigación, informó CNN anteriormente.

“Se cree que Casey White es una seria amenaza para la agente penitenciaria y el público”, dijo el sheriff estadounidense Marty Keely en el comunicado.

“Se insta a cualquier persona que tenga información sobre la ubicación de White o la desaparición de la subdirectora de correccionales White a que se comuniquen con la policía”, dice el comunicado. “Puedes llamar al Centro de Comunicaciones de USMS al 1-800-336-0102. También se pueden enviar sugerencias anónimas a través de la aplicación de sugerencias de U.S. Marshals”.

“No intenten detener a este fugitivo”, dijo Keely.

