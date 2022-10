“Game of Thrones” terminó con una caída ruidosa. Pero “House of the Dragon” ya se encendió

Este éxito se produce en medio de una dura competencia. “Dragon” se emite a las 21:00 horas (hora de Miami) frente a “Sunday Night Football” de la NBC, que es desde hace tiempo una de las emisiones de mayor audiencia de la televisión. Conseguir audiencia durante los partidos de la NFL no es tarea fácil, pero al igual que su predecesora, “Dragon” lo consigue cada semana. (No está de más que “Game of Thrones” se parezca bastante a ver deportes, aunque con más dragones).

Así es el árbol genealógico de la casa Targaryen en “House of the Dragon” y “Game of Thrones”

Aquí entra “House of the Dragon”, una precuela que tiene lugar casi 200 años antes de los acontecimientos de su predecesora y se centra en la familia Targaryen. El estreno de la serie en agosto era muy esperado, y aunque la serie no parecía muy arriesgada, un mal comienzo podría haber acabado con toda la marca “Game of Thrones” más rápido que un Stark en una boda real.

(CNN Business) — HBO ha creado un reino de éxitos, pero ninguno tan popular como “Game of Thrones”. No obstante, “Game of Thrones” se vino a pique en 2019, cuando los críticos y fanáticos no quedaron satisfechos con la conclusión insípida de la epopeya fantástica (¿Bran Stark en el Trono de Hierro? ¡Vamos!).

