Nuevo salario mínimo en México 2023: ¿para qué alcanza?

Considerando que el mes laboral es de 30 días, una persona que gane el salario mínimo en México podría recibir hasta 6.210 pesos mexicanos (US$ 320,48) al mes. Las personas que trabajan en los municipios fronterizos recibirían hasta 9.360 pesos mexicanos (US$ 483,04). Esto representa un aumento de 1.052 pesos mexicanos (US$ 54,29) al mes con respecto del año 2022 (para la frontera norte el incremento es de 1.584 pesos mexicanos, unos US$ 81,74 al mes), según la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde.

De esta manera, el sueldo mínimo pasa de 260 pesos mexicanos (US$ 13,42) a 312 pesos mexicanos (US$ 16,10) en la zona libre de la frontera norte y en el resto del país pasa de 172 pesos mexicanos (US$ 9) a 207 pesos mexicanos (US$ 10,68) diarios.

