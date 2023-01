Hallan una enorme serpiente boa constrictor en un equipaje de mano

“¿Tienes aspiraciones de llevar una serpiente en un avión? No te enojes por no entender las reglas de tu aerolínea”, indicaban. “Por ejemplo, las aerolíneas no permiten las cuerdas en el equipaje de mano y solo unas pocas permiten que se deslicen en el equipaje facturado, si son empaquetadas correctamente”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.