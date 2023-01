Descubren documentos clasificados del período de Biden como vicepresidente en un despacho privado

El presidente Biden no sabía que los documentos clasificados se encontraban en la oficina, y no se dio cuenta de ellos hasta que sus abogados personales comunicaron su existencia, le dijo a CNN una fuente cercana a la situación. Biden aún no está al tanto de cuáles son los documentos en específico, y su equipo ––cauteloso de que se vea como interferencia de alguna manera–– mantiene la distancia según la fuente.

