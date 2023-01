¿Cuánto debería preocuparse la gente por la variante XBB.1.5 del covid-19? Esto dice nuestra experta médica

Mis hijos no han usado mascarilla en la escuela desde el comienzo de este año escolar, y actualmente no planeo que esto cambie. Lo reconsideraríamos si surgiera una nueva variante que cause una enfermedad mucho más grave, pero ese no parece ser el caso con XBB.1.5.

Wen: Depende de la persona. Hay mucha gente a la que no le preocupa contraer el covid-19. Pueden ser jóvenes y saludables y es poco probable que se enfermen gravemente debido al coronavirus. Tal vez se acaban de recuperar de una infección anterior y están protegidos contra enfermedades graves durante varios meses. O tal vez la desventaja de continuar con las precauciones sea importante para ellos. No creo que esté mal que las personas continúen con sus rutinas previas a la pandemia, considerando que es probable que XBB.1.5 no sea la última variante de preocupación que veamos, y que no parece causar una enfermedad más grave.

Wen: Las pruebas de PCR definitivamente pueden, y no hay razón para pensar que esta variante no será detectada por las pruebas rápidas de antígenos en el hogar. Si tiene síntomas o está expuesto a alguien con el coronavirus, sin duda debe hacerse la prueba. Las pruebas no le mostrarán qué cepa recogió, pero deberían detectar variantes circulantes.

Dra. Leana Wen: La gente no debería sorprenderse de que haya una nueva variante. Cuanto más se replican los virus, más mutan. La mayoría de las mutaciones no confieren una ventaja evolutiva y no se extenderán más, pero algunas sí.

Para guiarnos a través de estas preguntas, hablé con la analista médica de CNN, la Dra. Leana Wen, médica de emergencias, experta en salud pública y profesora de políticas y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

