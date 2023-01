Una nueva revisión extensa subraya los riesgos del covid-19 durante el embarazo

En primer lugar, los estudios se realizaron en una fase relativamente temprana de la pandemia, cuando la mayoría de la gente aún no estaba vacunada ni se había infectado previamente. Esto significa que las personas del estudio probablemente corrían un riesgo mayor no solo porque estaban embarazadas, sino también porque eran inmunológicamente ingenuas frente al virus, es decir, no tenían ninguna inmunidad preexistente que les ayudara a combatir las infecciones.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.