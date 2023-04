Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso, condenó su breve retención y la calificó de “atropello”

Carrera indicó que cuando se instaló la audiencia, su abogado le indicó que no debía rendir ninguna versión al no haber sido convocado con anterioridad y al no habérsele explicado sobre qué hecho puntual se requería ampliar su versión.

“En el aeropuerto fui abordado por policías que me comunicaron que debía dar una versión a la Fiscalía en una indagación previa que tenían abierta, no obstante que ya lo había hecho las dos veces anteriores que se me había convocado”, puntualizó el cuñado de Lasso.

“Tengo 84 años. He sido dirigente deportivo y un empresario honesto por más de seis décadas. No tengo ni he tenido deudas con la justicia. No soy procesado en ningún juicio y mucho menos existen en mi contra medidas como prohibición de salida del país, que solo pueden ser dispuestas por jueces”, precisó Carrera en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.