La espiritualidad mantiene a Beéle con los pies en la tierra: “No me dejo cegar por lujos ni nada de eso”

Poco después llegó la colaboración con Ovy On The Drums, “Inolvidable”. Esta fue una oportunidad que Beéle no desperdició, al fin y al cabo, no muchos tienen la fortuna de trabajar con el productor de Karol G, quien está detrás de temas como “Tusa”, “Provenza”, “Bichota”, entre otras.

“Soy muy curioso y a veces no me doy cuenta en qué momento me envicio de las cosas. La música es algo de eso. Mis principios básicamente fueron una guitarra, aprender yo mismo, estar encerrado en el cuarto, buscando la manera de vaciar todo lo que mi mente y mi corazón sentían en ese momento”, explica el cantante a Zona Pop CNN.

