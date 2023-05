Michelle Obama lanza una empresa de alimentos y bebidas saludables para niños

“He aprendido que en este tema, si quieres cambiar el juego, no puedes simplemente trabajar desde afuera. Tienes que entrar, tienes que encontrar formas de cambiar la industria de alimentos y bebidas en sí misma”, dijo Obama en un discurso en el festival Future of Everything de The Wall Street Journal. “Me enorgullece anunciar el lanzamiento nacional de una empresa diseñada no solo para ofrecer mejores productos, sino también para impulsar una carrera hacia la cima que transformará toda la industria alimentaria”.

