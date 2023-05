Shakira rinde tributo a las mujeres y sus luchas en su discurso, tras ser honrada como la primera mujer del año de Billboard Mujeres Latinas en la Música

También va para mis hijos, Milan y Sasha porque por ellos quiero ser una mejor mujer cada día. También va para amigas porque, ustedes mis amigas, me han sostenido y me sostienen cuando me flaquean las piernas y para todas las madres solteras que defienden y protegen a sus hijos como leonas. Claudia amiga mía tu eres una de ellas.

Pero hay una mujer muy especial para mi, la que me ha inspirado más que nadie, que no está aquí hoy, es mi madre, mi madre Nidia Ripoll… mami si me estás viendo por la tele, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año sigues de pie, con tu amor sin límites y tu resiliencia y para mi mami tu has sido mi mujer del año. Así que este reconocimiento va para ti.

Y es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mi misma. Pero las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres. Y por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse.

Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que he sentido… de verdad que he sentido más que nunca, y en carne propia, lo que es ser mujer. Y lo que significa verdaderamente ser mujer, porque es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos.

“Más que celebrar la mujer del año, deberíamos celebrar el año de las mujeres, porque este ha sido el año de las mujeres. Es que las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar. Hemos dicho cosas que no se podían decir y, aunque alguno se haya quejado por ahí, ya no hay marcha atrás. Porque juntas hemos dado un paso al frente y con cada paso que damos de la mano, somos más libres y más plenas”, dijo la cantante.

“Hay una mujer muy especial para mí, la que me ha inspirado más que nadie, que no está aquí hoy, es mi madre, mi madre Nidia Ripoll… mami si me estás viendo por la tele, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año sigues de pie, con tu amor sin límites y tu resiliencia y para mí, mami, tú has sido mi mujer del año. Así que este reconocimiento va para tí”.

