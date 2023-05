ANÁLISIS | El jefe del grupo Wagner intensifica su rabieta en línea mientras la batalla de Bakhmut continúa. ¿Qué significa?

“Esto no está destinado a suceder en el sistema de Putin”, dijo el historiador de la Guerra Fría y profesor de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins, Sergey Radchenko, en un hilo reciente de Twitter. “El sistema de Putin permite que los secuaces se ataquen entre sí pero nunca socaven la verticalidad. Prigozhin está cruzando esta línea. O Putin responde y Prigozhin no importa o, si esto no sucede, se enviará una señal de inmediato. Una señal de que el jefe se ha debilitado fatalmente. Y este es un sistema que no respeta la debilidad”.

En un hilo reciente de Twitter, el grupo de expertos Institute for the Study of War, con sede en Washington, dijo: “Si el Kremlin no responde a la escalada de ataques de Prigozhin contra Putin, puede erosionar aún más la norma en el sistema de Putin en la que los actores individuales pueden competir por una posición e influencia (y entrar y salir del favor de Putin) pero no puede criticar directamente a Putin”.

“Hablé de un ‘abuelo’ en el contexto del hecho de que no nos dan armaduras que se guardan en almacenes, y ¿quién puede ser un abuelo?”, dijo Prigozhin en una nota de voz de Telegram. “Opción número uno, Mizintsev, quien fue despedido por darnos proyectiles y por lo tanto ahora no nos puede dar proyectiles. El segundo es el jefe de Estado Mayor General, Valery Vasilyevich Gerasimov, quien se supone que debe proporcionar proyectiles, pero no recibimos suficientes proyectiles y solo recibimos el 10%”.

