Su madre fue víctima de feminicidio. Ahora su tía la está criando en México

“Ha sido muy, muy hermoso estar cerca de ellas, verlas fortalecerse juntas”, comentó. “Una de las cosas que me ha resultado interesante es que he visto que crearon una relación de confianza muy fuerte. No hay forma de que le pase algo a Nicole y que ella no le diga a mi prima. Ella le cuenta todo todo el tiempo”.

“Hay días en los que siento que no puedo”, afirmó Siomara. “Me duele mucho tener mis sueños (dejados) de lado. Pero cuando pienso en (Nicole), me doy cuenta de que ella me necesita”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.