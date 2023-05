The Weeknd ya no existe: el cantante canadiense volvió a usar su nombre de nacimiento en redes sociales

“Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de Weeknd. Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero aún así quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer”.

