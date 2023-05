¿Qué plataforma de streaming escoger? Netflix, Prime Video, Max, Disney+, Hulu, Apple TV, Paramount+ o Peacock

Sofía Narváez

(CNN Español) — Con tantas plataformas de streaming disponibles, puede resultar abrumador decidir a cuál suscribirse. Cada plataforma ofrece un conjunto único de características, contenido y precios, lo que puede dificultar decidir cuál se adapta mejor a tus necesidades. Aquí, repasaremos algunos aspectos claves en 2023 que debes tomar en cuenta al elegir una plataforma de streaming.

Plataformas de streaming

*Los precios mencionados son de Estados Unidos y pueden cambiar dependiendo del país

Netflix: La plataforma de streaming líder del mercado ofrece distintos planes:

Plan estándar con anuncios con 2 pantallas simultáneas (US$ 6,99) Plan básico con 1 pantalla (US$ 9,99) Plan estándar con 2 pantallas (US$ 15,49) Planpremium con 4 pantallas (US$ 19,99)

Los contenidos de Netflix incluyen tanto producciones originales como de terceros. A pesar de la controversia por su nueva política para compartir cuentas, Netflix sigue siendo la principal opción de los usuarios, acumulando más de 230 millones de suscriptores, según datos de FlixPatrol.

Prime Video: La segunda plataforma con más suscriptores en el mundo es parte del gigante Amazon, una suscripción que no solo permite ver el contenido de Prime Video, sino que también ofrece ventajas en la tienda de Amazon. El plan que ofrece es de US$ 14,99 al mes o de US$ 139 al año (US$ 11,58 al mes con el plan anual).

HBO Max (pronto Max): La plataforma de WarnerBros. Discovery (empresa matriz de CNN) cuenta con el contenido de HBO, DC Universe, Warner Bros, Cartoon Network, Max Originals y TNT. Los planes que ofrece HBO Max son dos:

Plan con anuncios US$ 9,99 al mes o su versión anual US$ 99,99 al año (equivalente a US$ 8,33 al mes) Plan sin anuncios US$ 15,99 al mes o US$ 149,99 al año (US$ 12,49 al mes)

Desde el próximo 23 de mayo, la plataforma pasará a llamarse Max, una superplataforma de streaming que une algunas de las marcas más históricas de la compañía bajo un mismo techo.

Disney+: La plataforma líder en contenido infantil tiene una oferta muy diversa para los usuarios, con contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. El plan que ofrece Disney+ es de US$ 7,99 al mes o US$ 66,99 al año (US$ 5,58 al mes con el plan anual). Además, existe la opción de combinar los planes con la plataforma Star+ y Hulu.

Hulu: Hulu permite acceder a series y programas de 75 canales, entre ellos CBS, TLC, Comedy Central, Animal Planet, Fox y NBC. La plataforma creada en 2017 funciona en Estados Unidos y Japón, pero puede llegar a países de Latinoamérica a través de Star+. Los planes de suscripción empiezan en US$ 7,99 al mes con anuncios y ofrece la opción de US$ 14,99 sin anuncios. El plan anual es de US$ 79,99, equivalente a US$ 6,66 y tiene la opción de añadir pantallas ilimitadas por US$ 9,99 al mes. Además, Hulu cuenta con promociones que permiten agregar Disney+ e ESPN+.

Apple TV: El servicio de streaming creado por Apple cuenta con series, películas, documentales y contenidos originales. La plataforma tiene un plan de suscripción de US$ 6,99 al mes con opción a una prueba gratuita de siete días. Por otra parte, existe Apple One, un servicio que agrupa hasta cinco servicios de Apple en una sola suscripción: Apple Music, Apple Arcade, iCloud+, Apple Fitness y Apple TV+. Apple One ofrece los siguientes planes:

Plan individual US$ 16,95 al mes Plan familiar US$ 22,95 al mes (permite compartir la cuenta con 5 usuarios) Plan Premium US$ 32,95 al mes (se incorpora Apple Fitness+)

Peacock: Esta plataforma de streaming ofrece contenido de NBCUniversal y de terceros, incluyendo series, películas, noticias y programación deportiva. Peacock está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza e Italia. Peacock ofrece un plan gratuito con publicidad y contenido limitado, mientras que los planes de pago son dos:

Plan con anuncios US$ 4,99 al mes o US$ 49,99 al año (equivalente a US$ 4,16 al mes) Plan sin anuncios US$ 9,99 al mes o US$ 99,99 al año (US$ 8,33 al mes)

Paramount+: Este servicio ofrece contenido original de Comedy Central, MTV, Nickelodeon y Paramount. Las opciones de suscripción que ofrece Paramount+ son las siguientes:

Plan con anuncios US$ 4,99 al mes o US$ 49,99 al año (US$ 4,16 al mes) Plan sin anuncios US$ 14,99 al mes o US$ 119,99 al año (US$ 9,99 al mes)

La variación de los precios entre cada plataforma depende principalmente de los anuncios y del número de pantallas simultáneas. En las plataformas analizadas los planes mensuales empiezan con la oferta de Netflix de US$ 6,99 y llegan hasta el plan premium de US$ 19,99. Las opciones son diversas, solo es cuestión de compararlas y optar por la que mejor se adapte a tus necesidades.

