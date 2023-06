EXCLUSIVA | Graban a Trump hablando de un documento clasificado que guardó tras su salida de la Casa Blanca

Glasser informó que en los meses posteriores a la elección, Milley argumentó repetidamente en contra de golpear a Irán y le preocupaba que Trump “pudiera poner en marcha un conflicto a gran escala que no estaba justificado”. Milley y otras personas convencieron a Trump de que no emprendiera una acción tan drástica, según el artículo de The New Yorker.

La reunión en la que Trump discutió el documento sobre Irán con otras personas se produjo poco después de que The New Yorker publicara un reportaje de Susan Glasser en el que se detallaba cómo, en los últimos días de la presidencia de Trump, Milley dio instrucciones a los Jefes Conjuntos para asegurarse de que Trump no emitiera órdenes ilegales y que se le informara si había alguna preocupación al respecto. La historia enfureció a Trump.

