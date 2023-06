Cormac McCarthy, considerado uno de los más grandes escritores de Estados Unidos, muere a los 89 años

“All the Pretty Horses” se publicó en 1992 y le siguieron durante años “The Crossing” y “Cities of the Plain”, que conforman la “Trilogía de la frontera”, en conjunto una oda más idílica a la región, que narra las aventuras de dos jóvenes vaqueros.

Su siguiente novela, “Suttree”, se publicó en 1979. McCarthy recibió la beca MacArthur dos años después, lo que le proporcionó seguridad financiera para centrarse en la escritura. McCarthy abandonó a DeLisle y utilizó el dinero para fugarse al Suroeste, donde pasó los años siguientes inmerso en la investigación para “Blood Meridian, or the Evening Redness in the West”, publicada en 1985.

“Alguien le llamaba y le ofrecía US$ 2.000 para que fuera a hablar a una universidad sobre sus libros”, contó DeLisle a The New York Times. “Y él les decía que todo lo que tenía que decir estaba ahí, en la página. Así que comíamos frijoles durante otra semana”.

A pesar de todos sus logros literarios posteriores, McCarthy no fue un lector voraz en su infancia o adolescencia. No fue hasta que sirvió en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, tras abandonar los estudios en la Universidad de Tennessee, cuando McCarthy empezó a leer intensamente, en sus barracas cuando estaba destinado en Alaska, según declaró a The New York Times.

“The Road” fue también uno de los varios libros de McCarthy adaptados al cine, destacando en particular la adaptación de los hermanos Coen de “No Country for Old Men”, que ganó cuatro premios de la Academia, incluido el de mejor película.

