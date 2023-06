ANÁLISIS | La investigación sobre el covid en Reino Unido se ha convertido en una farsa política

“Cada vez que hay una noticia sobre partidos políticos, s sobre personas que infringen las normas o sobre cómo quieren gestionar la investigación, la herida vuelve a abrirse. Sin duda, desvió la atención de los costos humanos. Creo que los dolientes tenemos una visión particular. La gente que no puede entender por qué no podemos seguir adelante o decir: ‘Oh, diablos, sólo era una tarta de cumpleaños’, supongo que es porque no han perdido a alguien a manos del covid”.

En ese momento, el Reino Unido tenía reglas que cambiaban según las tasas de infección en los distritos. En algunos casos, eso significaba que las personas podían reunirse en interiores en grupos de no más de seis. Fue en esta época cuando Sunak presentó su esquema “Eat Out to Help Out”, con el que subsidió comer afuera un intento de impulsar la gastronomía y la industria hotelera.

Inicialmente, Johnson dijo al parlamento que todas las reglas se seguían en todo momento. Incluso después de que quedó claro que esto no era cierto, Johnson sostuvo que no engañó al parlamento a sabiendas. El comité no estuvo de acuerdo y esta semana recomendó que se suspendiera a Johnson del parlamento durante 90 días y que no se le permitiera regresar al edificio, algo a lo que tienen derecho los exdiputados.

