¡Spoiler! Una explicación de todos esos cameos locos en “The Flash”

El Aquaman de Momoa reaparece en una secuencia en gran medida innecesaria en una escena post-créditos en “The Flash”, una que los espectadores pueden pensar que ayuda a establecer la tan esperada secuela “Aquaman and the Lost Kingdom”; pero no es así. La escena muestra a un Arthur Curry (nombre vulgar de Aquaman) borracho que se queda momentáneamente dormido en un charco, lo que no es gran cosa para este semidiós hijo de Atlantis. Busca también un cameo del padre de Curry, Tom, interpretado por Temuera Morrison, antes en “The Flash”.

El cameo más loco de todos es el siguiente, cuando un Kal-El/Superman de pelo largo que lucha contra una araña gigante resulta ser nada menos que la estrella de “Unbearable Weight of Massive Talent”, Nicolas Cage, también con un fuerte retoque de CGI. ¿Por qué demonios está Cage en esta película? La respuesta tiene que ver con una de las historias más famosas de Hollywood: la saga de “Superman Lives”, la película sobre Superman dirigida por Tim Burton en 1998 que nunca vio la luz. Después de que Burton triunfara con su dúo de aclamadas películas de “Batman”, estaba trabajando en “Superman Lives”, que iba a contar con Cage como el poco ortodoxo Clark Kent/Superman. Como se detalla en el documental de 2015 “The Death of Superman Lives: What Happened?” –que incluye entrevistas con Burton y con el posible guionista de “Superman Lives” (y director de “Clerks”) Kevin Smith–, la película se desechó en parte porque se filtró una imagen de un Cage despeinado con el traje de Superman en una prueba de pantalla, lo que provocó la desaprobación masiva del público en lo que supuso una de las primeras veces que algo se hizo viral, pero no en el buen sentido.

Aunque no fue una sorpresa total, gracias en parte a una filtración del propio Affleck, la aparición de Gadot al principio de la película es uno de sus dos papeles no acreditados como Wonder Woman este año, el otro en la secuela “¡Shazam! Fury of the Gods”, que se estrenó en marzo. En “The Flash” también se puede ver brevemente a Henry Cavill como Superman en una de las secuencias del “Chronobowl”, que muestra al veloz héroe de Miller corriendo tan rápido que el tiempo forma una esfera a su alrededor que muestra imágenes del pasado.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.