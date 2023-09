OPINIÓN | Etiqueta: de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso… ¡pero hay que vigilar ese paso!

Ah, pero no hay duda de que, en el siglo XXI, desafortunadamente, muchas reglas de comportamiento han caído en desgracia. Y nuevas generaciones (igual que otras más viejas) han decidido no seguirlas y hasta burlarse de ellas. Y este es un tema que trae siempre controversias, pero es un asunto interesante del que podemos hablar y compartir con la familia y los amigos ¿Hasta qué punto debe- o no debe- desaparecer esa etiqueta clásica y hasta qué punto debemos traerla de nuevo a nuestras vidas?

Esto me hace recordar que los tiempos cambian y muchas veces evolucionan para mejor. Recuerdo en los años 70 aquí en Nueva York, cuando todavía era mal visto que las mujeres usaran pantalones, y en restaurantes famosos como el 21 y La Cote Basque no permitían la entrada a mujeres que llevaran pantalones. ¡Había que ir con vestidos! Y le ocurrió una vez a la famosa socialite Nan Kempner, que llegó a La Cote Basque con un precioso tuxedo acabado de diseñar por Yves Saint Laurent y le dijeron que no podía entrar en pantalones, a lo que ella ––era una mujer muy atrevida, la conocí mucho-–– procedió inmediatamente a quitárselos y dejarse la chaqueta larga ¡como una fuera un vestido minifalda! Y cosas parecidas, me contó una vez nuestra amiga en común Carolina Herrera, le ocurrieron a Jackie Kennedy, ¡a quien le encantaba usar pantalones! Hoy día esos dos famosos restaurantes tan estrictos han cerrado, ¡pues eran tan difíciles y tan esnob que con el paso de los años dejaron de existir!

Son ejemplos de exceso de informalidad que veo cada vez que voy a un teatro de Broadway, o a la ópera, al ballet y hasta restaurantes muy lindos y con gran atmósfera. ¡Y me sorprende porque la gente no se viste apropiadamente! Y, por ejemplo, en una función de ópera hay gente vestida con chándal y zapatillas de deporte, ¡como si estuviera lista para correr un maratón! ¡Y ocurre que estar vestida con un lindo conjunto y lucir elegante, más de una vez me ha hecho sentir fuera de lugar!

