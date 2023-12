Por qué Israel no dejará de combatir en Gaza a pesar de sus crecientes pérdidas

“Siento absolutamente que el mundo no lo entiende, no entienden que vemos esto como una amenaza existencial, que no podemos vivir aquí mientras existan las capacidades militares de Hamas”, dijo.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.