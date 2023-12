Una mujer compró este inusual jarrón por menos de US$ 4. Acaba de venderlo por más de US$ 100.000

Expertos de la casa de subastas no tardaron en visitar a Vincent para confirmar la autenticidad de la pieza. El jarrón se incluyó entonces en la subasta de Wright “Vidrio italiano importante”, con una valoración de entre US$ 30.000 y 50.000. El precio final de venta duplicó con creces la estimación máxima. (No se ha revelado públicamente la identidad del comprador, pero se lo describe como un “estimado coleccionista”).

El día de su lucrativa compra, en junio pasado, Vincent se fijó inmediatamente en el jarrón. “La gente me dice que tengo buen ojo”, afirma en una entrevista telefónica. “Puedes ponerme en un pasillo con un montón de cosas de segunda mano y soy capaz de elegir el único artículo que tiene un poco de valor. Creo que me he entrenado: he visto mucho ‘Antiques Roadshow'”.

