ANÁLISIS | Grandes conclusiones de los Globo de Oro 2024: ‘Succession’, ‘Oppenheimer’, ‘Poor Things’ y la carrera a los Oscar

Históricamente, la HFPA ha dado a sus selecciones un fuerte sabor internacional, una tendencia que parece sobrevivir a los cambios de sus miembros. Así, la francesa “Anatomy of a Fall” obtuvo el premio al mejor guion, la japonesa “The Boy and the Heron” se hizo con el galardón a la mejor película de animación y Ricky Gervais (uno de los anfitriones de los Globo de Oro en el pasado) ganó un premio de nueva creación para los especiales de monólogos.

