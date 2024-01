Un aterrador vuelo de 10 minutos se suma a años de problemas de Boeing: 737 Max, accidentes fatales y pérdida de reputación

Y los problemas de control de calidad de Boeing no se han limitado a su unidad de aviones comerciales. Muchos de sus aviones militares también han tenido problemas de calidad que obligaron a la empresa a asumir grandes cargos contra sus ganancias. El perfil más alto de esos problemas incluye la reconfiguración de dos nuevos aviones 747 para ser los próximos aviones presidenciales Air Force One. Boeing ha revelado más de US$ 2.000 millones en pérdidas solo en esos dos aviones.

No hace mucho que Boeing tenía una reputación inigualable en materia de calidad y seguridad. “If it’s not Boeing, I’m not going” (“Si no es Boeing, no voy”), solía ser una expresión para expresar la confianza que los pasajeros y las tripulaciones de las aerolíneas depositan en la calidad del fabricante de aviones.

