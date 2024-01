Rebel Wilson dice que “perdió el foco” en su salud y volvió a subir 14 kilogramos

“Me hace sentir mal conmigo misma… no debería… pero es así”, escribió. “Estoy muy orgullosa del trabajo que he estado haciendo en las nuevas películas y en mi autobiografía, simplemente ha sido MUCHO y he perdido el foco en mi estilo de vida saludable. ¿Alguien más está pasando por lo mismo?”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.