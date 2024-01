Compró un departamento en España y comenzó una nueva vida fuera de Estados Unidos “sin mirar atrás”

Aunque los precios en España se han disparado últimamente con la inflación, que también ha afectado a los costos inmobiliarios, las comidas completas en lugares no turísticos de Barcelona cuestan como máximo unos 14 euros (unos US$ 15), mientras que un buen café cuesta 2,50 euros (unos US$ 2,75), a menudo la mitad que en Estados Unidos, dice Coe.

“Añoro las montañas y los lagos del noroeste del Pacífico y, por supuesto, a mi familia. Aparte de eso, en realidad no extraño nada y puedo encontrar cualquier cosa que necesite en Barcelona. Me he adaptado perfectamente al estilo de vida español. No me imagino volviendo a Estados Unidos en este momento”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.