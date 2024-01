Se cumplen 9 años de la muerte del rapero venezolano Canserbero: fiscal y familiares sostienen disputa

El titular del Ministerio Público aseguró que no existe una carta en la cual Natalia Améstica, la principal investigada en el caso de la muerte del rapero venezolano, cambiara su versión sobre los hechos. “Ellos no se atreven a mostrar una carta firmada porque no existe”, aseguró Saab.

Mientras, la familia de los dos principales investigados, Natalia y Guillermo Améstica, presionan para que se les permita defensa privada y no defensa pública, como tienen actualmente. CNN pidió al Ministerio Público un comentario sobre los motivos por los cuales la defensa privada inicial fue destituida y reemplazada por defensa pública, así como sobre por qué no se ha permitido la juramentación del nuevo abogado designado por la familia Améstica, Joel García; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

