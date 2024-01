OPINIÓN | Trump venció a Haley en Nueva Hampshire, pero no lo ganó todo

“Llevaremos nuestro mensaje a Carolina del Sur, luego a Michigan y quizá hasta la línea de meta. No hemos hecho más que empezar”, me dijo. “Los demócratas merecen opciones, y no está nada claro que el presidente Biden pueda vencer a Donald Trump. Y una vez que los estadounidenses se familiaricen con la distancia que existe entre el presidente y yo en una serie de cuestiones, desde Israel hasta la frontera sur, pasando por Medicare para todos, confío en que nuestra campaña no hará sino crecer en apoyos”.

Sin duda, Biden podría no alcanzar el mismo umbral de más del 80% que los presidentes Barack Obama y Bill Clinton lograron en las primarias de Nueva Hampshire cuando optaban a un segundo mandato en 2012 y 1996, respectivamente. Pero el hecho de que los resultados de Biden fueran buenos a pesar de ser un candidato que no estaba en la papeleta que no dedicó prácticamente nada de tiempo a hacer campaña en el estado dice mucho del poder que sigue teniendo entre los fieles del partido.

— Sophia A. Nelson fue asesora de la comisión de investigación del Congreso del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y es autora de “E Pluribus One: Reclaiming our Founders’ Vision for a United America”.

— Rizwan Virk fundó Play Labs @ MIT y es autor de “The Simulation Hypothesis: An MIT Computer Scientist Shows Why AI, Quantum Physics and Eastern Mystics agree We Are in a Video Game”. Actualmente trabaja en el College of Global Futures de la Universidad Estatal de Arizona.

Los resultados del martes por la noche, aunque representan una victoria simbólica para el actual presidente, no hicieron sino confirmar lo que muchos de nosotros, demócratas liberales, sospechábamos: el Partido Demócrata ya no da ninguna oportunidad de luchar a candidatos que no sean neoliberales del establishment, así que debemos buscar en otra parte.

La única forma precisa de describir el estado de esta carrera es que los votantes de las primarias republicanas están divididos y, de hecho, no se han unido en torno a Trump como él quiere hacernos creer. No es una buena manera de entrar en unas elecciones generales, con tantos votantes diciendo explícitamente, como hicieron a los reporteros de CNN, que habían dejado atrás a Trump. Eso podría cambiar en el transcurso de las primarias, pero si Nueva Hampshire nos ofrece una instantánea en el tiempo, la imagen es de un favorito bastante débil. Como la campaña de Haley me dijo el martes, es casi como si un grupo de republicanos hubieran abandonado el partido a causa de Trump … y Nikki los está trayendo a casa.

Esto no son las Olimpiadas. Esto es el concurso del Partido Republicano para definir al candidato a la presidencia y no hay medallas para el segundo lugar. Aunque la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley es la última aspirante que se interpone entre el expresidente Donald Trump y la candidatura republicana, los resultados en Nueva Hampshire no auguran nada bueno para su futuro.

