Estados Unidos advirtió a Irán en secreto antes del ataque terrorista de ISIS en enero

Esta advertencia, que reportó por primera vez por The Wall Street Journal, resulta destacada no solo porque Irán no es ni socio ni aliado de Estados Unidos, sino también porque los funcionarios dicen que Irán está detrás de un reciente aumento en los ataques de sus milicias contra personal estadounidense en el Medio Oriente. No está claro a través de qué canales Estados Unidos transmitió el mensaje a Irán, dado que los países no tienen relaciones diplomáticas formales.

