ANÁLISIS | Trump ya está ejerciendo de hombre fuerte en el Partido Republicano

El expresidente, cuya carrera empresarial fue mitificada en “The Art of the Deal”, está más preocupado en la actualidad por el arte de acabar con un acuerdo, el que están elaborando penosamente senadores republicanos y demócratas para abordar la crisis de la frontera sur. Trump ha estado presionando a los republicanos tanto en conversaciones privadas como en declaraciones públicas en las redes sociales para que se opongan al acuerdo porque quiere hacer campaña sobre el tema este año y asegurarse de que Biden no consiga una victoria legislativa que podría aliviar la presión en la frontera y ayudar a su reelección, dijeron las fuentes.

