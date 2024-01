“Mami Nena”, la abuelita gamer que es experta en disparar en “Free Fire”

Pero los reconocimientos no terminaron ahí. En diciembre de 2023, la Universidad Católica de Chile decidió nombrarla como una de los 100 líderes adultos mayores del país austral, y la invitaron a una ceremonia especial en Santiago. María Elena insiste en que todo se lo debe a su nieto Héctor: “Es por mi nieto. Si no hubiera sido por él, no sé. A lo mejor yo no estaría también. Porque yo me encerré en mi casa, pero con él, yo salí para fuera, comencé a jugar, empecé a hacer otras cosas”.

“No me imaginé nunca yo, porque dije, ¿por qué me invitan a México a mí? Habiendo tantas otras personas. No puede ser. ¡Pero me invitaron! Lo pasé bien, así que estoy agradecida con México. Me tuvieron paciencia, andaban conmigo del brazo para todas partes, porque era la mayor ahí, las ‘influencers’ eran muy muy jóvenes, y yo era la mayor”, cuenta “Mami Nena” entre risas.

Con su nieto empezaron a jugar cada vez más, a grabar videos y contenido para redes sociales. Y para sorpresa de varios internautas, las habilidades de “Mami Nena” se comenzaron a notar. “Eso es lo que yo le hallé el gusto, porque yo jugaba con otra persona. Ahí yo me sentía mejor. Y no era nada una sola persona, eran varios los que jugaban en el juego. Hasta que le fui yo dando, y me gustó”, cuenta “Mami Nena”.

“No sabía ni mover el mouse yo, no sabía tocar una tecla, nada de esas cosas. Pero él me enseñó, entonces como que yo la pena ya no la sentía”, afirma la abuela.

“Yo empecé a jugar en 2018, por ahí. Se murió mi esposo, entonces yo quedé sola. Estaba con mi nieto no más, que vivía aquí. Él tenía todas estas cosas. Entonces dijo ‘¿por qué usted no aprende a jugar, para que no pase sentada aquí? ¿por qué no juega?'”, cuenta María Elena, más conocida como “Mami Nena” en internet.

