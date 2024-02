EE.UU. destruyó o dañó 84 de 85 objetivos en Iraq y Siria, dicen funcionarios; no reportan víctimas iraníes

El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo el domingo a Dana Bash de CNN en el programa “State of the Union” que las represalias de Estados Unidos por el ataque que mató a tres miembros del servicio estadounidense no habían terminado. Sullivan calificó los ataques del viernes como “el comienzo de nuestra respuesta y habrá más pasos por venir”.

