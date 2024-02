Amigas de la denunciante de Dani Alves recuerdan sus palabras en el primer día de juicio: “Si lo denuncio, se van a pensar que lo hago por dinero”

La declaración más esperada era la de la joven que presentó la denuncia que hasta ahora el futbolista ha rechazado. No obstante, su testimonio no ha sido accesible a los más de 270 profesionales de los medios de comunicación que se han acreditado para seguir la tres sesiones en las que se prevé que se desarrolle el juicio. Eso se debe a la petición realizada por la Fiscalía y la acusación particular de que la declaración ocurriera a puerta cerrada para así preservar su intimidad.

