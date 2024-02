¿Debería haber una categoría 6 para los huracanes? Estos científicos del clima dicen que sí

La escala Saffir-Simpson actualmente va de la Categoría 1 a la 5; el estudio, publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, sugiere agregar una categoría 6.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.