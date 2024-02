Escuelas bajo amenaza y extorsión: el retrato de la violencia que impacta en niños, adolescentes y profesores en Ecuador

Beltrán no ha podido volver a clases presenciales pues en Isla Trinitaria, el barrio donde trabaja en Guayas, las condiciones de violencia no le permiten e insiste en que la modalidad virtual está afectando significativamente en la educación de los menores. Agrega que en su clase de 38 alumnos apenas 15 o 20 se conectan, pues muchos de ellos no tienen acceso a internet, carecen de herramientas tecnológicas o han migrado.

Una profesora de la provincia de Guayas, que prefirió mantener en reserva su identidad por temor a represalias, conversó con CNN sobre las amenazas de muerte que recibió el año pasado. “Sí, me llegaron directamente dos amenazas, no solo una. Pero, gracias a Dios, no pasó a mayores. Amenazas de que no me querían ver para nada en la institución y que me querían quitar la vida”, señaló la docente.

“Son varias las amenazas. La vacuna (extorsión) es que tiene que dar un dinero mes a mes. Piden una vacuna de US$ 100 o US$ 200. La otra forma es obligar a que los pasemos de año así no hayan ido a clases. Para eso insisten que les pongamos notas. Cuando no les dan dinero, les amenazan de muerte”, enfatiza Beltrán.

