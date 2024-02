Corte Constitucional de Ecuador despenaliza la eutanasia tras el reclamo de Paola Roldán

“Mi caso particular es apremiante, dado el avance de la ELA y la posibilidad de que mi capacidad de comunicarme se vea limitada en el corto plazo. El día que no pueda expresar mi voluntad o no me permitan decidir cuándo poner fin a mi vida, dejaría de ejercer mi libertad, perdería la dignidad. No se puede tener una vida digna sin una muerte digna”, enfatizó Roldán a CNN.

“Esta tarea titánica no se puede llevar sola he requerido de muchas manos que me acompañaron, también a mis detractores. La lucha por los derechos humanos no es un camino asfaltado. Hoy el Ecuador es una país más libre, más digno y más humano”.

