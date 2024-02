Una casa se incendia en medio de un tiroteo cerca a Filadelfia: hay por lo menos de 6 a 8 personas desaparecidas, dice la Policía

“No sabemos quién estaba en la casa, no sabemos quién fue la persona que disparó, no sabemos cuántas personas hay allí, no sabemos su estado, no sabemos si están vivos”, dijo el fiscal de distrito a los periodistas.

