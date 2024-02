El Senado de EE.UU. vota a favor de un paquete de ayuda exterior con asistencia para Ucrania e Israel

El proyecto de ley incluye US$ 60.000 millones para apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia; US$ 14.100 millones en asistencia de seguridad para Israel; US$ 9.200 millones en asistencia humanitaria; y US$ 4.800 millones para apoyar a los socios regionales en la región Indo-Pacífica, entre otras disposiciones, según la Comisión de Asignaciones del Senado.

