¿Por qué el anuncio sobre el diagnóstico del rey Carlos III no tiene precedentes?

De acuerdo con un reportaje publicado por el diario The Sun meses después (que no fue negado por el Palacio de Kensington) William le dijo a un observador durante una función que decidió no hacer público el diagnóstico porque “estaban sucediendo cosas importantes y no quería preocupar a nadie”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.