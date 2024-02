Los aliados de Biden no logran ponerse de acuerdo para refutar las preguntas sobre su edad y su memoria

“Cualquiera puede tener un lapsus linguae y decir ‘Mitterrand’, pero mira todas las cosas que Donald Trump ha dicho”, dijo la representante Dina Titus, una demócrata de Nevada que se unió a Biden para el té boba y otras paradas la semana pasada. “Joe Biden es muy agudo, muy respetado, se mantiene firme con los líderes internacionales, negociando con el Senado todo este paquete de política exterior. Si considerara que alguien no es competente, no lo querría con el dedo en el botón. Y desde luego no pienso eso de Joe Biden”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.