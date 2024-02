OPINIÓN | Cuba y Miami, los extremistas se dan la mano

Lo mismo sucede con las recién autorizadas empresas privadas cubanas, pero de manera muchos más sorprendente. No son signo de una mayor libertad empresarial y personal. Y no pueden serlo porque para el Miami cubano obviamente no existen, no pueden existir. Y para las grandes figuras políticas del exilio tampoco. Todas, las 10.200 que hay ahora autorizadas, son propiedad del gobierno cubano, o de sus altos funcionarios, los esclavos mayores.

Forzado por la comprometida situación nacional, el Gobierno cubano autorizó desde hace poco más de dos años la actividad de pequeñas empresas privadas, nacionalizadas por la Ofensiva Revolucionaria de 1968, fueron 57.600. Ya existen alrededor de 10.000. Y han resultado favorables para la población. Usted camina por La Habana y ve una tienda sin productos y otra con ellos. Ya sabrá entonces el caminante cuál es estatal y cuál es privada. Los precios, sin embargo, limitan grandemente la clientela. La gran mayoría no puede con ellos. Un jubilado recibe en Cuba una pensión de entre 1.528 y 1.573 pesos cubanos al mes (menos de US$ 6 al mes según el cambio no oficial), y una caja de 30 huevos vale entre 2.500 y 3.000 pesos cubanos (entre US$ 9 y US$ 10 según la cotización informal de la moneda estadounidense). “Y sin embargo, se mueve”, como dijo Galileo: existen.

