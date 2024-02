Nueva York y las principales ciudades del noreste se preparan para una intensa nevada provocada por un potente “nor’easter”

Cortes de electricidad: más de 140.000 clientes en Pensilvania y miles más en Nueva Jersey, Virginia Occidental, Carolina del Norte y Virginia quedaron sin electricidad este martes por la mañana, según PowerOutage.us. Cabe la posibilidad de que se produzcan más cortes de energía en la región a medida que la nieve densa, la humedad y las ráfagas de vientos de hasta 65 km/h puedan dañar los árboles y líneas eléctricas, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Afectación en escuelas: las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York no tendrán clases el martes. En otros lugares, las clases han sido canceladas en los distritos de la ciudad, incluyendo en Boston; Newark, Nueva Jersey; y New Haven, Connecticut. Un viaje duro el martes por la mañana: las autoridades advierten que la nieve y la lluvia podrían crear condiciones peligrosas para viajar. Más de 250 accidentes de tráfico han sido reportados a la Policía Estatal de Nueva Jersey, dijo el gobernador Phil Murphy durante una entrevista en 1010 WINS martes por la mañana. En Boston, “los viajes se volverán rápidamente difíciles el martes por la mañana y durarán hasta la tarde debido a la baja visibilidad y las carreteras cubiertas de nieve”, advirtió el servicio meteorológico. La limpieza de las carreteras podría llevar algún tiempo, ya que la nieve húmeda unida a las temperaturas bajo cero podría provocar la formación de hielo, dijo el gobernador de Massachusetts. Se insta a los residentes a permanecer en casa: los gobernadores de varios estados, entre ellos Nueva Jersey, Nueva York y Massachusetts, instan a la gente a trabajar desde casa y evitar los viajes no esenciales en medio de la preocupación por la nieve y los fuertes vientos. El Departamento de Transporte de Nueva Jersey emitió el martes una prohibición de vehículos comerciales en varias carreteras interestatales, en coordinación con otros estados. Más de 1.000 vuelos cancelados: el transporte aéreo en toda la región ya se está viendo afectado. De los más de 1.000 vuelos cancelados en todo EE.UU. el martes, la mayoría tienen como origen o destino los principales aeropuertos de Nueva York, Boston y Nueva Jersey, según FlightAware. ¿Qué es un “nor’easter” y cómo ocurre este fenómeno meteorológico?

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.