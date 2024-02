Opinión: una gran razón por la que muchos estadounidenses siguen solteros

Las aplicaciones de citas no son tan inteligentes como afirman sus creadores. Los algoritmos simplemente no pueden crear almas gemelas, e incluso si pudieran, los creadores de aplicaciones no tendrían un incentivo para unir a demasiadas de ellas (correrían el riesgo de perder usuarios). Pero han creado la impresión de que es fácil encontrar pareja, lo que hace que las personas sean menos propensas a terminar en una relación. Esto significa que los usuarios que buscan el amor deben primero hacer un compromiso diferente: filtrar cuidadosamente muchos perfiles.

¿Qué deben hacer las personas que buscan el amor? Reconoce que las aplicaciones de citas no harán el trabajo por ti. Invierta tiempo revisando y seleccionando cuidadosamente perfiles de personas que parezcan adecuadas para usted. Si desea tener una relación comprometida, indíquelo en su perfil y solo mantenga conversaciones y citas con personas que parezcan tener el mismo objetivo. Si no parecen graves, no lo tomes como algo personal; simplemente elimínalos y sigue adelante.

También contrariamente a la sabiduría convencional, las investigaciones muestran que las mujeres están menos interesadas en las citas que los hombres. Solo el 38% de las mujeres solteras buscan tener una cita o entablar una relación, en comparación con el 61% de los hombres solteros, según el Pew Research Center. Muchas mujeres que entrevisté para mi libro me dijeron que habían eliminado sus aplicaciones por completo después de cansarse de que las trataran mal. En particular, dijeron, muchos hombres los encadenaban hablando interminablemente en estas aplicaciones, pero nunca parecían querer encontrarse en persona o, si se encontraban en persona, a menudo no parecían tener ningún interés en seguir una relación.

Otra razón, por supuesto, es que cuando las personas se conocen en línea, es posible que tengan menos motivos para preocuparse por su reputación. Es posible que no tengan amigos o colegas en común, piensen que se volverán a encontrar si no continúan saliendo, o incluso no sepan el apellido del otro; todo lo cual, de otro modo, actuaría como incentivo para no comportarse mal.

