Paramount Global despedirá a 800 empleados tras récord de ingresos publicitarios y ratings en el Super Bowl

Paramount es el más reciente conglomerado de medios en despedir personal en 2024. En enero, el sector de las noticias sufrió recortes en The Los Angeles Times, TIME y Business Insider, mientras que el personal de Condé Nast, Forbes y The New York Daily News realizaron huelgas históricas para protestar contra los recortes planificados.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.