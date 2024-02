Verificación de datos: 5 afirmaciones falsas de Trump sobre la OTAN

Los hechos: la cifra de US$ 3.000 millones de Trump no está cerca de ser exacta. La OTAN dijo a CNN en 2020 que el edificio de la sede se construyó por una suma por debajo del presupuesto aprobado de 1.178 millones de euros, o alrededor de US$ 1.270 millones al tipo de cambio del lunes, ciertamente una instalación cara, pero menos de la mitad de lo que Trump ha afirmado.

En una conferencia de prensa en Bélgica en 2014, Obama dijo: “Si tenemos una defensa colectiva, significa que todo el mundo tiene que contribuir. Y me preocupa la disminución del gasto en defensa entre algunos de nuestros socios de la OTAN, no todos, pero sí muchos. Las líneas de tendencia han ido bajando”. En un discurso en Alemania en 2016, Obama dijo: “Cada miembro de la OTAN debería estar contribuyendo en su totalidad -el 2% del PIB- a nuestra seguridad común, algo que no siempre sucede. Y seré honesto, a veces Europa ha sido complaciente con su propia defensa”. En un discurso ante el Parlamento de Canadá en 2016, dijo: “Como su aliado y como su amigo, permítanme decir que estaremos más seguros cuando cada miembro de la OTAN, incluido Canadá, contribuya plenamente a nuestra seguridad común”.

“El dinero, como usted y todo el mundo sabe, no se envía desde los estados miembros a EE.UU. o a la OTAN (aunque hay un fondo común que paga los edificios en Bruselas y otros lugares, pero no es tanto dinero y no es el foco de las discusiones del 2%). El compromiso es que cada país gaste lo suficiente en sus propios ejércitos: el 2% del PIB, el 20% del gasto en defensa en equipamiento, para que la alianza en su conjunto sea capaz y pueda disuadir de forma creíble a Rusia y hacer cualquier otra cosa que la alianza acuerde”, dijo Saideman.

Los hechos: todas estas afirmaciones de Trump son falsas. Si bien la mayoría de los miembros de la OTAN no cumplen con el objetivo de la alianza de que cada miembro gaste un mínimo del 2% del producto interno bruto en defensa, el objetivo del 2% es una “directriz” que no crea facturas, deudas u obligaciones legales si no se cumple. De hecho, la directriz no exige pagos a la OTAN o a Estados Unidos en absoluto. Más bien, simplemente requiere que cada país gaste en sus propios programas de defensa.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.