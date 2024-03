¿Qué es la teoría de la conspiración de los chemtrails, o estelas químicas, y por qué está en auge?

La estructura algorítmica de las redes sociales hace que la gente vea información que refuerza sus creencias. Los ex creyentes entrevistados atribuyeron en parte su creencia a la “enorme cantidad de información a favor de la conspiración” en sus redes sociales, dijo Coye Cheshire, profesor de psicología social en la Universidad de Berkeley, que también participó en el estudio con Xiao. Las pruebas científicas que desmienten estas teorías no llegan a sus redes sociales. Incluso si lo hicieran, otros creyentes no harían más que reforzar la teoría.

La idea de los chemtrails lleva rondando desde 1996, y tiene sus raíces en un documento de investigación de la Fuerzas Aérea del mismo año, “Weather as a Force Multiplier: Owning the weather in 2025”. En él se esboza un “futuro sistema de modificación meteorológica para alcanzar objetivos militares” mediante “fuerzas aeroespaciales”, y “no refleja la política, práctica o capacidad militar actual”, según ha declarado la Agencia de Protección Medioambiental.

